Das war sogar für Roger Federer (41) aussergewöhnlich: An der Paris Fashion Week trifft die Tennislegende auf das K-Pop-Phänomen Blackpink. Daraufhin lässt er sich mit den koreanischen Superstars ablichten und veröffentlicht das Foto auf Instagram. Dazu schreibt er: «Meine Kinder sagten, das sei definitiv einen Post wert.» Seine Zwillinge Myla und Charlene, beide 13, und Leo und Lennart, beide 8, hatten so was von recht – denn für das Foto gab es über eine Million Likes. So viel hat selbst der Maestro nur selten. Die Federer-Kids dürften nicht die einzigen Schweizer Fans sein. Lalisa Manobals Stiefvater ist der Thurgauer Küchenchef Marco Brüschweiler, der schon seit Jahren in Thailand lebt. Einen kurzen Auftritt hatte er vor fünf Jahren zusammen mit der Mutter von Lalisa in einer Blackpink-Dokumentation auf Youtube.