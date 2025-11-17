Roland Kaiser spricht übers Gendern

Wie geht so ein «cooler, weiser Mann» mit dem Thema Gendern um? «Ich habe kein Problem damit, wenn Menschen gendern, das ist o.k. für mich», sagt Kaiser. Er selbst versucht sich ebenfalls im Gendern, doch im Gespräch mit «Focus» gibt er nun zu, dass es ihm nicht immer leicht falle. Vor allem die Genderpause mache ihm zu schaffen, in der man während des Sprechens eine kleine Pause setzt, um das Gendersternchen oder den Genderdoppelpunkt zu betonen. «Mir persönlich geht das nicht leicht über die Lippen, und für meine Songtexte halte ich das auch nicht für sehr praktikabel.»