«Ein guter, sehr netter Mensch»

Das zweite Treffen von Rolf Knie mit Michael Jackson in der Schweiz war nach einem Konzert in Lausanne. «Oona Chaplin und ich waren bei ihm in der Garderobe. Auch das war wieder eine sehr freundliche Begegnung. Er sagte uns, nach welchem Lied er nicht zur Bühne zurückkehrte, wir sollten auf ihn in der Garderobe warten. Dann fuhren wir davon. Doch vor der Ausfahrt waren etwa so viele Leute wie am Konzert. Es war verrückt, seine Fans stürmten auf das Auto zu, sodass wir kaum vorwärtskamen.»