Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot

Wie unter anderem die britische BBC berichtet, bestätigte ein Sprecher den Tod der Musiklegende. «Mit grosser Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt», heisst es demnach in einem Statement. Watts sei «heute in einem Londoner Krankenhaus im Kreise seiner Familie friedlich verstorben» und «ein geschätzter Ehemann, Vater und Grossvater und als Mitglied der Rolling Stones auch einer der grössten Schlagzeuger seiner Generation» gewesen. Der Sprecher bittet zudem darum, dass die Privatsphäre von «Familie, Bandmitgliedern und engen Freunden in dieser schwierigen Zeit» respektiert werde.