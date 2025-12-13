Rowan Atkinson kämpft in Netflix-Serie gegen das Chaos

Ein Baby, ein Mann und ein Abend voller Chaos

In «Man vs Baby» versucht Atkinson alias Trevor nun, ein noch ruhigeres Leben zu führen. Er arbeitet als Schulhausmeister und hält sich aus Problemen heraus. Doch kurz vor Weihnachten übernimmt er einen scheinbar harmlosen Gefallen: Er soll auf das Baby aufpassen, das Jesus im Schulkrippenspiels darstellt. Natürlich dauert es keine fünf Minuten, bis alles entgleitet. Und Trevor findet sich nicht nur mit einem unerwarteten Begleiter über die Feiertage wieder, sondern gerät in ein Geflecht aus Nachbarn, Technikfallen und Missverständnissen. Ganz nach dem Motto: Ein Baby, ein Mann und ein Abend voller Chaos.