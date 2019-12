Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Mit Hits wie «It Must Have Been Love» und «Listen To Your Heart» wurde sie Ende der 80er-Jahre mit der Kultband Roxette weltberühmt. Jetzt trauert die Musikwelt um die Sängerin Marie Fredriksson. «Mit grosser Trauer müssen wir mitteilen, dass eine unserer grössten und beliebtesten Künstlerinnen gestorben ist. Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember an den Folgen ihrer früheren Krankheit», schreibt ihre Managerin Marie Dimberg in einer Pressemitteilung. Dies berichtet unter anderem die schwedische Zeitung «Expressen».