Tja, das war es auch schon wieder mit den diesjährigen Oscars. Und der grosse Abräumer des Abends war der Film «Everything Everywhere All at Once». Der Blockbuster war in elf Kategorien nominiert und gewann in ganzen sieben davon. Beide Nebendarsteller, männlich und weiblich, durften mit einem Goldmännchen nach Hause gehen, der Film gewann in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin», «Bestes Original Drehbuch», «Beste Regie», «Bester Schnitt» und, in der wohl grössten Kategorie des Abends «Bester Film».