Ekaterina Alexandrovskaya und ihr Partner feierten bereits im jungen Alter grosse Erfolge. Nach ihrem Junioren-Weltmeistertitel 2017 wurde Sarah van Berkel auf Alexandrovskaya und Windsor aufmerksam, die für Australien an den Start gingen. Zum einen gebe es nicht viele australische Eiskunstläufer, erklärt van Berkel. Doch auch mit ihren Auftritten hätten die beiden für Furore gesorgt. «Ich habe die zwei 2017 an der WM in Helsinki gesehen. Sie war damals erst 17, die beiden sind das erste Jahr zusammen gelaufen, kurz darauf nahmen sie an den Olympischen Spielen teil.» In Pyeongchang landeten sie auf dem 18. Platz. «Sie sind als Paar definitiv sehr positiv aufgefallen.»