Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) scheinen noch immer in ihren Rollen Barbie und Ken vom bald erscheinenden «Barbie»-Film zu stecken. Am 25. April zeigten sich die Hauptdarsteller des Films von Regisseurin Greta Gerwig (39) auf dem roten Teppich der CinemaCon 2023 in Las Vegas. Dabei trugen die beiden aufeinander abgestimmte Outfits, die auch perfekt zu ihrem neuen Streifen passen.