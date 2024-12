Ryan Reynolds verschleiert das reiche Elternhaus seiner Frau

Fans sind genervt über Ignoranz

Reynolds' Aussage wird von den Fans als ignorant bezeichnet. In den Kommentaren in den sozialen Medien heisst es etwa: «Du benutzt den Begriff Arbeiterklasse. Ich glaube nicht, dass er bedeutet, was du denkst, dass er bedeutet» oder auch «Nur weil ihre Eltern gearbeitet haben, heisst das nicht, dass sie Arbeiterklasse waren». Viele ziehen zudem den Vergleich zu Victoria Beckham (50), die in der Netflix-Doku «Beckham» versuchte, sich als Kind der Arbeiterklasse zu verkaufen. Ihr Ehemann David Beckham (49) drängte sie jedoch dazu, ehrlich zu sein, und sie gab schliesslich zu, dass ihr Vater sie im Rolls-Royce zur Schule fuhr.