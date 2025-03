Sabrina Carpenter schockiert mit «Eiffelturm»-Pose

«Have you ever tried this one?»

Aber was hat es mit dieser sexuellen Inszenierung auf sich? Wer Carpenter schon etwas länger verfolgt, weiss, dass diese Anspielung auf eine Sexstellung ein fester Bestandteil ihrer Show ist. Diese «Tradition» hängt mit dem Songtext von «Juno» zusammen. In dem Song fragt die Sängerin: «Wanna try out some freaky positions? – «Willst du ein paar verrückte Stellungen ausprobieren?». Direkt danach will sie wissen: «Have you ever tried this one?». Auf Deutsch: «Hast du das schon einmal ausprobiert?» Anschliessend folgt üblicherweise eine in die Choreografie eingebaute, erotische Position.