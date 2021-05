Salma Hayek wäre beinahe an Covid-19 gestorben

«Mein Arzt hat mich angefleht, ins Krankenhaus zu gehen, weil es so schlimm war», erklärt die Schauspielerin. «Nein, danke. Ich würde lieber zu Hause sterben», sei ihre Antwort gewesen. Rund sieben Wochen habe Hayek isoliert in einem Zimmer in ihrem Haus verbracht. Zudem wurde ihr teils Sauerstoff zugeführt. Noch heute habe sie nicht so viel Energie wie vor ihrer Erkrankung.