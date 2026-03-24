«Saltburn»-Star will wegen Aussehen nicht mehr aus dem Haus

Negative Kommentare beeinflussen sein Verhalten

Seither sieht sich der Brite online vermehrt mit negativen Kommentaren konfrontiert. «Es gibt eine Menge Hass online. Es gibt jede Menge Beleidigungen wegen meines Aussehens», verriet er bei «The Morning Mash Up». Er gibt zu, dass die Kommentare langsam zu einem Problem würden, da er sich kaum mehr aus dem Haus traue. An gewisse Orte gehe er deshalb gar nicht mehr. «Aber wenn sich das auf die eigene Kunst auswirkt, wird es zum Problem, denn dann will man gar nicht mehr vor der Kamera stehen», gesteht er.