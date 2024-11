Sandy Meyer-Wölden erntet Spott für Kurz-Auftritt

Die Reaktionen auf ihren Auftritt fielen jedoch wenig schmeichelhaft aus. Auf der Plattform X hagelte es Kritik und Spott. «Wie unfassbar natürlich die Sandy das macht», kommentierte ein User sarkastisch. Ein anderer zog einen ironischen Vergleich: «Sandy in ihrer schwersten Rolle ever ever ever. Auf Augenhöhe mit Veronica Ferres.»