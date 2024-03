Eine einmalige Zeitungsausgabe

Am 3. März veröffentlichten beide ein besonderes Video auf ihren jeweiligen Instagram–Seiten. Darin sitzt das Paar an einem Tisch an einem Strand. Álvaro Soler nimmt eine Zeitung in die Hand, auf der die Schlagzeile «Baby No 1 coming soon» prangt (zu Deutsch: Baby Nummer 1 kommt bald). Danach macht das Paar es noch ganz deutlich: Melanie Kroll steht auf und ihren nackten Babybauch in die Kamera, der werdende Vater drückt einen zärtlichen Kuss auf ihre Körpermitte. Weitere Informationen, etwa zum Geburtstermin oder dem Geschlecht des Babys, hat das Paar noch nicht verraten.