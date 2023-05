ESC-Siegerin Loreen liebt die Schweiz

Konnte sie dieses Jahr mit dem Song «Tattoo» begeistern, holte sie vor elf Jahren mit dem Lied «Euphoria» in Baku den Titel. Der Song wurde zu einem der grössten ESC-Hits in der jüngeren Geschichte. Damit schliesst Schweden zum bisherigen Rekordhalter Irland auf, beide Länder haben den Wettbewerb nun sieben Mal gewonnen. «Alles fühlt sich surreal an. Ich bin wirklich überwältigt. Es ist so schön», schwärmte Loreen an der Pressekonferenz nach ihrem Triumph.