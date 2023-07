Die Queen of Pop zeigt in dem Clip zu ihrem Song «Lucky Star» ihren Hüftschwung. «Meinen Körper nur ein wenig bewegen und tanzen zu können, gibt mir das Gefühl, der glücklichste Stern der Welt zu sein», kommentiert die Sängerin passend dazu. «Vielen Dank an all meine Fans und Freunde! Ihr müsst auch meine Glückssterne sein!» Das Lied stammt von Madonnas Debütalbum, das vor genau 40 Jahren in den USA erschienen ist. «Und alles Gute zum 40. Geburtstag meines allerersten Albums», schreibt Madonna weiter.