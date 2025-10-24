Sängerin Michelle geht endgültig in Schlager-Rente

Michelles Entscheidung zum Rücktritt ist tief im Wunsch nach mehr Zeit für die Familie begründet. Nach 33 Jahren in der Musikbranche spürt die dreifache Mutter die Notwendigkeit, eine neue Priorität zu setzen. «Ich bin jetzt Oma, ich hab mein erstes Enkelkind», sagt sie im Interview mit RTL. Sie habe realisiert, «wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte», und stattdessen viel Zeit mit anderen Menschen verbracht. Dieses Gefühl führt zu einem klaren Fazit: «Deswegen gibt es für mich da gar kein Zurück.» Der Abschied ist für sie nicht schmerzhaft, sondern ein Befreiungsschlag. «Mein Herz blutet nicht», sagte sie gegenüber RTL, denn ihre Musik bleibe den Fans erhalten.