«Sie schlief heute Morgen friedlich ein», so die Mutter weiter in ihrem Post. «Ich danke allen, die sie über das vergangene Jahre unterstützt haben. Es bedeutete für Sarah sehr viel und gab ihr viel Kraft und Trost.» Sarah wolle jedoch nicht für ihren Kampf gegen den Krebs in Erinnerung bleiben. «Sie war ein hell leuchtender Stern, und ich hoffe, sie wird so in Erinnerung bleiben.»