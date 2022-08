Gerard Piqué turtelt mit neuer Freundin in der Öffentlichkeit

Fussballer Gerard Piqué (35) zeigt sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Der Barcelona-Star soll mit seiner neuen Freundin, der 23-jährigen Clara Chia Marti, an einem Festival in Katalonien aufgetaucht sein. Dies sehr zum Unmut seiner ehemaligen Partnerin Shakira (45). Wie die englische Zeitung «The Sun» schreibt, haben sich die beiden kennengelernt, als Piqué noch mit der Sängerin liiert war. «Gerard und Clara treffen sich schon seit Monaten. Sie ist eine Studentin, die auch für ihn in seinem Büro arbeitet und Veranstaltungen organisiert», zitiert die Zeitung einen Insider. «Sie haben über ihre Beziehung Stillschweigen bewahrt, aber all ihre Freunde wissen, was los ist.»