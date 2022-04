Sängerin und Schauspielerin Renate Holm ist gestorben

Am vergangenen Donnerstag ist Renate Holm im Alter von 90 Jahren in Wien gestorben, wie die Volksoper Wien auf ihrer Webseite mitteilt. 461 Auftritte absolvierte die Sopranistin in dem Haus. «Auch nach dem Ende ihrer Karriere besuchte sie regelmässig unsere Premieren und blieb so bis zuletzt als Zuseherin der Volksoper verbunden», teilte die Oper mit. Ihr Debüt gab sie bereits im Jahr 1957 als Helene in der Premiere von «Ein Walzertraum» und wechselte 1961 an die Wiener Staatsoper.