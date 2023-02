Auch Beyoncé (41) ebenfalls bekannt als Queen of R&B, sorgt aktuell für Aufsehen: Bei der Grammy-Verleihung räumt sie gleich vier Trophäen ab und hält nun mit insgesamt 32 Grammys den absoluten Rekord. Schon 2013 performt sie mit der Girlgroup Destiny’s Child beim Super Bowl. Nur drei Jahre später zieht sie das Publikum beim weltgrössten Sportanlass erneut in den Bann, diesmal allerdings solo. Beide erfolgreichen Frauen werden häufig miteinander verglichen – mitunter gar in einem Konkurrenzkampf gesehen. Der Grund: ähnliche Musikgenres, gleiches Modebewusstsein, vergleichbarer Ikonenstatus. Und obwohl beide weder miteinander befreundet sind noch denselben Background haben, gleichen sich ihre Lebensläufe.