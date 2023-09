Strömender Regen zur Ziviltrauung

Es so annehmen, wie es kam, musste das Brautpaar am Tag der Ziviltrauung auch das Wetter. Denn: «Als wir gegen 16 Uhr am Standesamt ankamen, hat es in Strömen geregnet – so wie seit Wochen nicht!». Dadurch erschwerte sich auch die Anreise zum Standesamt: «Eigentlich wollten wir mit einer der alten Trams in Zürich zum Standesamt fahren. Auch, weil wir dachten, das könnte auf den Bildern schön aussehen. Das Tram fiel jedoch aus und stattdessen fuhr ein Bus – ohne Klimaanlage bei gefühlt 40 Grad, der dann auch noch gerammelt voll war», erzählt Nuru schmunzelnd. «Vom Hauptbahnhof mussten wir dann noch ungeplant zu Fuss weiter zum Standesamt laufen – ich in meinen Absatzschuhen. Aber daran werde ich mich vermutlich für immer erinnern», lacht das Model im Nachhinein über den Stress-Moment.