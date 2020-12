Die Sängerin zieht Corona-Bilanz

Sarah Connor: «Ich habe mich selbst angekotzt»

Das Jahr 2020 bescherte Sarah Connor eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wie so viele andere Künstler wurde sie durch das Coronavirus völlig ausgebremst. In einem Interview erzählt die Sängerin nun, dass sie depressive Schübe hatte, zu viel trank und sich manchmal selbst ankotzte. Gleichzeitig verliebte sie sich neu in ihren Mann und verbrachte aufregende Stunden in der Natur.