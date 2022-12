Krach zwischen Sarah Connor und Thomas Gottschalk

Das waren die Highlights der Show

Neben dem Connor-Eklat traten in der Show, die Günther Jauch (66) nach vielen Jahren an Gottschalk und zu Guttenberg abgetreten hatte, zahlreiche Menschen auf, die das ablaufende Jahr geprägt hatten. Darunter auch die achtjährige Amalia, die mit ihrer «Frozen»-Interpretation aus einem Bunker in der Ukraine Millionen Menschen auf der ganzen Welt bewegte. Sie sang das Lied «Let it go» live im Studio und sorgte damit für den emotionalsten Moment der Show.