Sarah Engels ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Die Vorfreude war bei den beiden in den vergangenen Tagen und Wochen ins Unermessliche gestiegen, wie sie mit intimen Aufnahmen auf Instagram immer wieder unter Beweis gestellt haben. Umso grösser ist nun das Glück, ihre Tochter endlich kennenlernen zu dürfen. «Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schliessen und werden dich von nun an nie mehr loslassen.»