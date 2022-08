Sarah Engels (29) teilt auf Instagram einen besonderen Moment mit ihrer Tochter Solea. Die Kleine wurde am Wochenende getauft. In einem Video singt die zweifache Mutter in der Kirche ein emotionales Lied. Dabei hockt sich Engels zu der kleinen Solea herunter, die in einem süssen, weissen Tüllkleid gekleidet im Kinderwagen sitzt.