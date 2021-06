Trotzdem liess es sich Sarah nicht nehmen, ihren Followern noch ein Babybauch-Update zu geben. Stolz präsentierte sie die Wölbung in ihrer Körpermitte, die aus ihrer Sicht für den vierten Monat schon etwas gar gross ist. So meinte sie nämlich: «Ich weiss echt nicht, wo das hinwachsen soll. Bei Alessio sah ich im siebten Monat so aus. Naja, wir werden sehen.»