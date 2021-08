Sarah Engels teilt ganz besonderes Schwangerschaftsfoto

Sarah Engels (28) geniesst ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen und teilt die schönen Momente auf Instagram mit ihren Fans. Ihr neuestes Foto hat nun für besonders grosse Augen vor den Smartphone-Bildschirmen gesorgt: Scheinbar komplett nackt räkelt sich Engels darauf artistisch versiert in einem weissen Vertikaltuch, das von der Decke hängt und setzt dabei ihren Babybauch in Szene.