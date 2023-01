So bewegend war die Trauerfeier für Lisa Marie Presley

Es war ein Schock, als die Welt die Nachricht erreichte, dass am 12. Januar 2023 Lisa Marie Presley im Alter von nur 54 Jahren überraschend an einem Herzstillstand gestorben ist. Etliche Promis drückten ihre Trauer auf Social Media aus, darunter Stars wie Sängerin Pink (43) oder Schauspieler Tom Hanks (66). Am gestrigen Sonntag fand nun die Trauerfeier für die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (†42) in Memphis statt, auf dem Anwesen Graceland, welches Lisa Marie von ihrem Vater geerbt hatte und welches nun an ihre Töchter Riley (33), Harper und Finley (beide 14) geht.