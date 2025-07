Sarah Willis mixt Mozart und Mambo

So kommt die engagierte Britin auf die Idee, das Projekt «Mozart y Mambo» zu starten: Mozarts Klassik-Themen, interpretiert von kubanischen Musikerinnen und Musikern – und natürlich auch von ihr am Horn. Die CD dominiert sechs Monate die deutschen Klassik-Charts, erreicht in wenigen Wochen Millionen Streams. Die englische Königin ernennt sie dafür zum Member of the British Empire. Jetzt kommt Sarah Willis damit wieder ans Lucerne Festival. Zudem eröffnet sie am 4. September mit ihrer kubanischen Band Sarahbanda die Ark Nova.