Satiriker El Hotzo gesteht Untreue und Manipulation

Ohne alte Lasten ins neue Jahr starten? Das scheint beim bekannten deutschen Satiriker Sebastian Hotz (28), in den sozialen Medien besser bekannt als El Hotzo, der Fall zu sein. Dieser hat sich am Wochenende auf X zu schweren Vorwürfen geäussert. Hotz' Statement erfolgte als Reaktion auf einen Post eines anderen Accounts. Darin geht der Satiriker auf seine mehrfache Untreue und sein manipulatives Verhalten in seinen Beziehungen ein. «Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschliessend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert», beginnt der 28-Jährige.