Nicht nur auf Hochglanzmagazinen, darunter «Vogue» und «GQ», markiert der indische Star Präsenz. Auch auf roten Teppichen renommierter Fashion-Shows ist er kein Unbekannter. Einen Fuss in die Modewelt konnte er bereits mit einer Kollektion für die Marke Ralph Lauren setzen. Die Designs präsentierte er in einem privaten Rahmen in seinem Palast in Jaipur. Richtig, er wohnt in einem Palast. Er ist Teil einer Adelsfamilie.