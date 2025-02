Schauspiel-Legende Gene Hackman (†95) und Frau (†63) tot aufgefunden

Zweifacher Oscar-Sieger

Hackman, geboren am 30. Januar 1930 in San Bernardino, Kalifornien, gewann im Laufe seiner langen Karriere zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Academy Awards. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörten Detective Jimmy «Popeye» Doyle in «The French Connection» (1971), für den er den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt, und Sheriff «Little Bill» Daggett in Clint Eastwoods «Unforgiven» (1992), für den er den Preis als bester Nebendarsteller gewann. In weiteren bekannten Rollen spielte Hackman Clydes Bruder Buck Barrow in «Bonnie and Clyde» (1967), einen FBI-Agenten, der den Mord an Bürgerrechtsaktivisten in «Mississippi Burning» (1988) untersucht, und Lex Luthor in mehreren Superman-Filmen in den 1970er- und 1980er-Jahren.