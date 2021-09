Schauspiel-Legende Jean-Paul Belmondo ist tot

«Bébel», wie die Franzosen ihn nannten, drehte in seiner langen Karriere über 80 Filme. Er galt als eines der Gesichter der Nouvelle Vague. Den Durchbruch schaffte Belmondo 1960 in «Ausser Atem» des französisch-schweizerischen Regisseurs Jean-Luc Godard (90), fünf Jahre später gelang dem Duo mit «Elf Uhr nachts» (1965) ein weiterer grosser Erfolg. 1989 erhielt der Schauspieler für seine Rolle in «Der Löwe» (1988) den César, den wichtigsten französischen Filmpreis, in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller».