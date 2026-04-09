Schauspiel-Legende Mario Adorf (†95) ist tot

Sah sich selbst nicht als Weltstar

Worauf genau Adorf anspielte, blieb in den Interview-Auszügen zunächst unklar. Der grosse Schauspieler ist in den vergangenen Jahren nicht mehr vor der Kamera gestanden. Dass es dem Schauspielstar aus Zürich schon damals nicht gut ging, bestätigte beim Deutschen Fernsehpreis auch Laudatorin Iris Berben (75) «Mario kann leider selbst heute nicht hier sein, er war einfach nicht fit genug für diese anstrengende Reise.» Dann wandte sie sich direkt an den Schauspieler, der «zu Hause vor dem Fernseher sitzt» und zuschaue. «Mario, ich schicke dir von hier aus viel Kraft und Liebe, auf dass du sehr, sehr schnell wieder gesund wirst.»