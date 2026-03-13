Schauspiel-Star legt schockierende Alkoholbeichte ab

Es folgte ein Gerichtstermin – und für Baumeister war klar: «Da gehe ich hin, um zu klären, was zu klären ist, weil ich den Fehler ja gemacht habe.» Es war abgemacht, dass der Vorfall nicht an die grosse Glocke gehängt werde, um keine mediale Aufmerksamkeit zu generieren. «Irgendein Arschloch hat dieses Gerichtsverfahren an die Bild-Zeitung verkauft», erinnert sie sich. Plötzlich standen Reporter bei ihr vor der Tür und der Imageschaden war angerichtet. «Die haben mich geschlachtet», erinnert sich die dreifache Mutter. Der Skandal war damals 2016 gross. Also habe sie ein Buch geschrieben, um ihre Sicht der Dinge zu erzählen.