Armie Hammer bricht sein Schweigen zu Missbrauchsvorwürfen

Hammer enthüllte auch, dass er im Alter von 13 Jahren von einem Jugendpastor sexuell missbraucht wurde. Eine Erfahrung, die schliesslich zu seinem Interesse an BDSM geführt haben soll. «Air Mail» sagte er: «Ich war machtlos in der Situation. Ich hatte in der Situation keine Entscheidungsfreiheit. Meine Interessen gingen dann dahin: Ich will die Situation unter Kontrolle haben, sexuell.»