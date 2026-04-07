Schauspieler Axel Milberg fastet 17 Tage lang

«Habe nicht eine Minute Hunger verspürt»

17 Tage lang gibt es Tee, Brühe und Spaziergänge. Und das Überraschende dabei: «Ich habe nicht eine Minute Hunger verspürt», so der Schauspieler. Seine Erklärung dafür ist verblüffend einfach: «In all diesen Tagen habe ich nicht ein einziges Mal gekaut.» Wer nicht kaut, sendet kein Startsignal an den Körper. Die Energieversorgung schaltet um – und plötzlich wird es lauter im Kopf. «Man nimmt Gerüche, Geräusche und selbst kleine Reaktionen des eigenen Körpers viel intensiver wahr. Und man ist im Dialog mit sich selber.»