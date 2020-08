Schauspieler Chadwick Boseman ist gestorben

Chadwick Boseman spielte in «Black Panther» den Königssohn T'Challa. Die Comicverfilmung war der erste Superheldenfilm, mit fast ausschliesslich schwarzen Darstellern vor und hinter der Kamera. Zudem fiel Boseman in Hollywood unter anderem auf, als er im Film «Get On Up» den Sänger James Brown verkörperte.