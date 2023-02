Schauspieler Cody Longo stirbt mit 34 Jahren

Cody Longo (1988-2023) ist tot. Der US-Schauspieler wurde am Mittwoch leblos in seinem Haus in Austin, Texas, aufgefunden, berichtet CNN unter Berufung auf seinen Sprecher Alex Gittelson. Longo wurde nur 34 Jahre alt. «Cody war unsere ganze Welt», erklärte seine Frau demnach in einem Statement. «Die Kinder und ich sind erschüttert und darüber hinaus am Boden zerstört. Er war der beste Vater. Wir werden dich immer und ewig vermissen und dich lieben.» Über die Todesursache des Schauspielers, der US-Medienberichten zufolge seine Frau und drei Kinder hinterlässt, wurde nichts bekannt gegeben.