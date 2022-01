Schauspieler Hardy Krüger verstirbt mit 93 Jahren

Zeitweise wurde Krüger von Söhnker sogar als Kurier eingesetzt. Es folgte ein Doppelleben in der Schule in Sonthofen. In den letzten Tagen des Krieges wurde der 16-Jährige an der Front mit der Waffen-SS-Division «Nibelungen» eingezogen, aber weigerte sich, auf Schwarze US-Soldaten zu schiessen. Man verurteilte ihn zum Tode, er schaffte es, zu desertieren.