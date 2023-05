«Wir trauern um Peter Simonischek», heisst es im offiziellen Statement des Burgtheaters. «Unser Ensemblemitglied und Ehrenmitglied des Burgtheaters Peter Simonischek ist am 29. Mai 2023 in der Nacht auf den 30. Mai 2023 im Kreise seiner Familie zu Hause in Wien verstorben», so die Details.