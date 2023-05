Pierce Brosnan feiert seinen 70. Geburtstag

Der irische Darsteller Pierce Brosnan (70) erblickte am 16. Mai 1953 in Drogheda das Licht dieser Welt. Der blauäugige Mime, der Kino- und TV-Zuschauer seit je her mit seinem aussergewöhnlich guten Aussehen bezaubert, erlangte besonders als fünfter Darsteller von Superspion James Bond weltweite Bekanntheit. Ab dem Jahr 1995 und dem vielgeliebten «GoldenEye» verkörperte Brosnan in insgesamt vier Filmen 007. Seine Zeit als Bond endete 2002 mit «Stirb an einem anderen Tag».