Trauer in Hollywood

Laut einer Erklärung von Cindi Berger, CEO der PR-Firma Rogers & Cowan PMK, sei Redford friedlich im Schlaf gestorben. Redford, bekannt für seine Abneigung gegen Hollywoods vereinfachenden Ansatz in der Filmproduktion, setzte sich stets dafür ein, dass seine Filme kulturelles Gewicht trugen. Er schaffte es, ernste Themen wie Trauer und politische Korruption einem breiten Publikum zugänglich zu machen – nicht zuletzt aufgrund seiner immensen Strahlkraft als Star.