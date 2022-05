Schauspielerin Emma Thompson kämpft mit ihrem Körperbild

Emma Thompson (63) fühlt sich nicht immer wohl in ihrer Haut. Das gab die Schauspielerin auf der Berliner Biennale in einem Interview zu. «Frauen, versucht euch vor den Spiegel zu stellen, eure Klamotten auszuziehen - und euch nicht zu bewegen. Akzeptiert es einfach und verurteilt euch nicht. Es ist das Schwierigste, was ich jemals machen musste», zitiert «Mail Online» die Britin von der Pressekonferenz ihres neuen Films «Good Luck to You, Leo Grande». Thompson ist der Meinung, «Frauen wurden ihr ganzes Leben lang einer Gehirnwäsche unterzogen, ihren Körper zu hassen».