Schauspielerin Kaley Cuoco will geschlagenes Olympia-Pferd kaufen

US-Schauspielerin Kaley Cuoco, 35, ist ein grosser Pferde-Fan. Und der Vorfall bei den Olympischen Spielen in Tokio, bei dem Fünfkämpferin Annika Schleu, 31, mit einer Gerte das ihr zugeloste Pferd schlug, lässt offenbar auch den Hollywood-Star nicht kalt. Die begeisterte Reiterin, die mit dem Pferdetrainer Karl Cook, 30, verheiratet ist und selbst viele Pferde besitzt, bot in einer Instagram-Story an, das Tier zu kaufen.