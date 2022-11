Jennifer Garner

Schon immer versuchte Hollywood-Star Jennifer Garner (50) ihre Kinder vor der Sensationsgier der Öffentlichkeit zu schützen – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Doch seit der Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck (50) wurde es für die Familie noch schlimmer, oftmals belagerten Paparazzi 24 Stunden ihr Haus, erzählte sie dem «The Hollywood Reporter». «Das verursachte so viel Angst in unserer Familie», so Garner. Es war so schlimm, dass sie für ein neues Gesetz kämpfte, das Kinder wie ihre besser schützen würde, und das 2013 tatsächlich auch erlassen wurde.