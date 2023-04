Daniel Aminati bangt um seine Frau Patrice Eva

In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Prominente ihre Bestürzung aus und senden Genesungswünsche. Kunstturner Fabian Hambüchen (35) wünscht «alles Gute, viel Kraft und Zusammenhalt in dieser Zeit». Model Papis Loveday (46) schreibt: «I am so sorry. Ich wünsche ihr viel viel Kraft.» Er werde für sie beten und bittet Daniel Aminati, für seine beiden Liebsten stark zu bleiben.