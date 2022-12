Übrigens, das Spiel endete schliesslich mit einem 4:2-Sieg der Deutschen. Da aber Japan gleichzeitig Spanien mit 2:1 schlug und sich so an die Spitze der Tabelle der Gruppe E hievte, war der Traum vom Weiterkommen für Rüdiger, Gnabry, Müller und Co. geplatzt. Wie bereits 2018 in Russland scheiterte die deutsche Nationalelf bereits in der Vorrunde – und stürzte die ganze Nation in ein kollektives Fussball-Trauma. Dafür kann Stéphanie Frappart allerdings nicht.